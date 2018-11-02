Пересмотр размеров страховых взносов в ФСЗН не планируется - Минтруда

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пересматривать размеры страховых взносов, а также повышать сумму субвенций из республиканского бюджета в Фонд социальной защиты населения не планируется. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции на сайтах БЕЛТА и Минтруда.

"Несмотря на проведенные перерасчеты пенсий, поддержка республиканского бюджета в более высоком размере, чем это предусмотрено в законе о бюджете Фонда социальной защиты населения, не потребуется. Бюджет фонда будет исполнен с профицитом по средствам профессионального пенсионного страхования. Пересмотр размеров страховых взносов в настоящее время не планируется", - сказал Валерий Ковальков.

По состоянию на 1 октября 1744 юридических лица, осуществляющих деятельность, допустили задолженности по платежам в бюджет фонда в сумме Br30,4 млн. При неуплате взносов органами фонда в отношении предприятий-должников приостанавливаются операции по текущим (расчетным) банковским счетам неплательщиков, предъявляются платежные требования на взыскание задолженности с текущих (расчетных) банковских счетов должников и их дебиторов в бесспорном порядке. Кроме того, на сумму взносов, не уплаченную в установленный срок в бюджет фонда, за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день уплаты.

Одной из мер воздействия на нерадивых плательщиков является также привлечение их к административной ответственности, предусмотренной статьей 11.54 Кодекса об административных правонарушениях. Привлекается как руководитель (должностное лицо), так и само предприятие либо индивидуальный предприниматель.

Что касается непосредственно работника, то ему в Минтруда рекомендуют интересоваться состоянием своего индивидуального лицевого счета в системе персонифицированного учета. Получить информацию из него можно, обратившись в районный отдел фонда по месту жительства. При себе необходимо иметь свидетельство государственного социального страхования и паспорт. Данная информация позволит работнику оперативно реагировать в случаях, когда нанимателем не уплачиваются обязательные платежи в ФСЗН. Он сможет обратиться за объяснениями сложившейся ситуации к нанимателю, в профсоюзную организацию с целью защиты своих прав и интересов, в органы фонда, чтобы узнать о принимаемых мерах воздействия, а при необходимости истребовать в судебном порядке от нанимателя исполнения обязательств по уплате обязательных платежей в бюджет фонда.-0-

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