27 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При планировании поездки перевозчиков просят учитывать информацию о напряженной ситуации на литовском направлении, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

"С 5 часов утра 26 апреля из-за сбоя в информационных системах сопредельной стороной не принимались транспортные средства, что вызвало скопление автомобилей на въезд в Литовскую Республику. По информации начальника Вильнюсской территориальной таможни, сбои в программных продуктах на литовской стороне продолжались до 19.00. На сегодняшний момент информационные системы функционируют корректно", - рассказали в Гродненской региональной таможне.

Сейчас въезда в Литву ожидают более 900 грузовиков. Вместе с тем на польском направлении в зоне деятельности Гродненской региональной таможни очереди отсутствуют. Перевозчиков просят учитывать данную информацию при пересечении границы и при возможности выбирать альтернативные пункты пропуска.-0-