Персональная медицинская сигнализация для пожилых появилась в Беларуси

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси появилась система мониторинга и экстренного вызова помощи для пожилых людей, сообщила корреспонденту БЕЛТА управляющая службой "Линия жизни 24" Елена Моригеровская.

Одним нажатием кнопки SOS на специальном кулоне, который выполняет функцию телефона со встроенной SIM-картой, человек моментально связывается с круглосуточным Центром помощи, где на линии дежурит оператор с медицинским образованием и практическим опытом работы в медучреждениях. Это позволяет быстро выяснить, что произошло с человеком, и сориентировать скорую помощь.

"Оператор определяет причину вызова, местоположение абонента (для этого применяется функция геолокации) и направляет необходимую помощь: скорую, милицию, МЧС и другие службы, сообщив всю необходимую информацию о пациенте, которая уже хранится в базе. Затем оператор контролирует, чтобы вызов приняли и направили помощь. А до ее прибытия остается на линии, затем узнает, в какую больницу человека отвезли или была оказана другая помощь, передает информацию близким родственникам", - пояснила механизм действия системы Елена Моригеровская.

По ее словам, учредители службы "Линия жизни 24" решили создать такой сервис, потому что их пожилые родственники тоже сталкивались с ситуацией, когда им резко становилось плохо либо они падали на улице и не могли самостоятельно вызвать помощь, а рядом никого не было. Именно поэтому сервис особенно актуален для людей с ограниченными возможностями, пожилых, одиноких и людей с хроническими заболеваниями.

С 10 июля по 15 августа 2018 года пожилые, одиноко проживающие люди и люди с инвалидностью нескольких районов Минска смогли протестировать сервис "Линия жизни 24" на качество оказываемой услуги. Большая часть людей оценили работу службы позитивно, отметили, что ощущение дистанционной поддержки дарит им больше уверенности. И это дополнительная возможность общения. Кулон с кнопкой SOS оснащен достаточно мощным динамиком, что обеспечивает хорошую громкость связи - для пожилых это тоже актуально. И еще в этой небольшой капельке есть датчик падения. Если пользователь упал, оператор колл-центра сам с ним свяжется, узнает о самочувствии и, если нужно, вызовет помощь. А функция геолокации выручит, если клиент потерялся. Он может вызвать оператора и попросить помочь сориентировать на местности.

"Думаю, для тех неравнодушных людей, которые сами не могут присматривать за своими пожилыми родственниками, но хотят быть уверены в том, что им всегда доступна помощь, оценят наш сервис", - заключила Елена Моригеровская.

Подобные личные тревожные кнопки для пожилых используются в Японии, Канаде и некоторых других странах.-0-