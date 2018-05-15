Перспективные материалы для систем безопасности разрабатывают белорусские и португальские ученые

15 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Совместный проект ученых Университета Авейру (Португалия) и Института технической акустики НАН Беларуси (Витебск) позволит создать перспективные материалы мультиферроики с уникальными свойствами, которые могут быть использованы в современных системах безопасности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил научный сотрудник Университета Авейру, кандидат физико-математических наук Андрей Салах, принимающий участие в 60-й Международной научной конференции "Актуальные проблемы прочности" в Витебске.

Проект "Настраиваемые мультиферроики со специфической структурой" реализуется при поддержке программы по исследованиям и инновациям "Горизонт 2020", финансируемой Европейским союзом. Как пояснил Андрей Салах, мультиферроики представляют собой материалы с уникальным сочетанием электрических и магнитных свойств. Они могут быть использованы при разработке миниатюрных датчиков (давления газа, изменения температур и тому подобных устройств, не требующих для работы большого количества энергии). В свою очередь такие устройства могут широко использоваться при создании разнообразных систем безопасности, например, в аэропортах и других аналогичных местах с высоким риском террористических атак.

"На данном этапе мы уже получили материалы с необычными свойствами и сейчас адаптируем их для практического применения", - отметил Андрей Салах. Результаты совместных с белорусскими коллегами исследований он представил на конференции в Витебске.

Во время научного форума обсуждаются результаты теоретических и экспериментальных исследований в области физики и механики прочности, которые позволяют прогнозировать свойства материалов, создавать наноматериалы с улучшенной структурой и новые поверхностные покрытия с высокими функциональными свойствами. Форум является площадкой для презентации разработок в области материаловедения, инновационных технологий получения и обработки материалов. В его работе принимают участие около 100 представителей ведущих научных школ, исследовательских центров и учебных заведений из 13 стран.

За 38 лет конференция проходила более чем в 30 городах шести стран, а юбилейный форум решено провести в Витебске на базе Института технической акустики НАН Беларуси и Витебского государственного технологического университета с учетом большого вклада ученых этих организаций в развитие симпозиума. Кроме них организаторами конференции выступают Межгосударственный координационный совет по физике прочности и пластичности материалов, Национальная академия наук Беларуси, Научный совет РАН по физике конденсированных сред, Министерство образования Беларуси, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований.-0-