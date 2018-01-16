Перспективы реализации образовательных программ обсуждены на встрече Мясниковича с послом Исландии

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы реализации совместных образовательных программ обсуждались сегодня в Совете Республики на встрече председателя верхней палаты парламента Михаила Мясниковича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исландии в России и Беларуси по совместительству Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики.
На встрече рассматривались вопросы торгово-экономического и межпарламентского сотрудничества двух стран. "Особое внимание стороны уделили перспективам расширения партнерства в сфере туризма, возможностям реализации совместных образовательных программ. В качестве перспективных направлений взаимодействия обозначены IT-технологии, гидроэнергетика, экология", - проинформировали в пресс-службе.
Михаил Мясникович отметил важное значение парламентского сотрудничества для укрепления двусторонних связей и озвучил приглашение парламентской делегации Исландии посетить с визитом Беларусь.
В свою очередь посол поблагодарила за теплый прием и выразила уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества Беларуси и Исландии.-0-
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