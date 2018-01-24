24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая встреча партнерской группы при Совете по устойчивому развитию пройдет в Минске 25 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Представители госорганов и общественных объединений при участии Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития Марианны Щеткиной, председателя Республиканской конфедерации предпринимательства Владимира Карягина, представителя общественной организации "Зеленая экономика" Андрея Пинигина и прочих обсудят актуальные вопросы достижения ЦУР в Беларуси и договорятся о консолидации усилий в различных сферах: предпринимательстве, здравоохранении, экологи и других.

Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года государства - члены ООН приняли 25 сентября 2015 года. Она включает список из 17 целей, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также на решение проблем, связанных с изменением климата.

Беларусь уже предприняла ряд важных шагов для достижения ЦУР. Правительством одобрена Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года. Главой государства назначен национальный координатор по достижению ЦУР - заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина. Выстроена Национальная архитектура по достижению Целей устойчивого развития. В ее составе Совет по устойчивому развитию, парламентская группа по ЦУР, а также партнерская группа устойчивого развития.-0-