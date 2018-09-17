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Первое занятие "Молочной академии" прошло в столичной гимназии №56

Общество 17.09.2018 | 14:15

В гимназии №56 г.Минска 15 сентября прошло первое занятие "Молочной академии: вместе к здоровью и успеху". Это республиканский социальный проект компании "Савушкин продукт", который призван продемонстрировать школьникам, что здоровый образ жизни - это не только полезно, но и весело.

"В моем детстве не было такого разнообразия молочных продуктов, как сейчас. Современные дети живут в уникальное время, когда их выбор действительно большой", - делится мнением телеведущая и блогер Анна Бонд. Сама она употребляет молочные продукты ограничено: в основном кефир, сметану, сыры. "Но больше всего люблю греческий йогурт "Teos", который меня часто выручает. С одной стороны, в нем много белка, что полезно, с другой - он хорошо насыщает", - делится Анна. Телеведущая и блогер, как другие медиаперсоны и лидеры мнений, пришла на первое занятие "Молочной академии", чтобы рассказать школьникам, почему так важно вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

"Савушкин продукт" - яркий пример компании социально ответственного бизнеса. Мы не только производим натуральные молочные продукты, полезные для здоровья, но и стремимся рассказать потребителям: какую пользу из каких молочных продуктов они получат, как их нужно выбирать и в каком количестве употреблять. Мы хотим, чтобы наши потребители, совершая свои покупки, делали грамотный выбор. И когда в 2005 году количество потребления молока и молочных продуктов в Беларуси по сравнению с предыдущими годами сократилось, то мы поняли, что именно нам нужно заниматься решением этой проблемы, - рассказывает Елена Бабкина, заместитель генерального директора по связям с общественностью компании "Савушкин продукт". - Именно тогда компанией было принято решение реализовать социальную инициативу "Савушкин - за здоровье нации". Ее основная цель - забота о здоровье белорусов через популяризацию принципов здорового питания, которое сложно представить без употребления молочных продуктов. С тех пор потребление молока стало показывать рост, но все равно недостаточный. Этот показатель для Беларуси в прошлом году составил 251 кг, в то время как Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять 330-340 кг. Так что у нас впереди еще огромная работа. И то, как подростки воспринимают наш сегодняшний проект, подтверждает - мы движемся в правильном направлении".

На первом занятии проекта белорусская легкоатлетка, призер чемпионата мира по легкой атлетике Алина Талай поделилась с ребятами своими секретами спортивных побед. Так, для спортсменки в подготовке к соревнованиям важны не только режим дня и тренировки, но и питание, а также баланс между этими тремя составляющими. "Я стараюсь придерживаться соотношения 3:1:1 белки-жиры-углеводы соответственно, - делится легкоатлетка. - Получается, белков нужно есть больше всего, а их много как раз в молочных продуктах. Поэтому их я ем каждый день".

Алина Талай считает, что именно подросткам нужно рассказывать о том, как правильно вести здоровый образ жизни, чтобы потом они не сожалели об утраченном времени и возможностях в более зрелом возрасте. "Информации на этот счет сейчас очень много в интернете, и не всегда она правдивая. Для меня важно, чтобы ребята критически ее воспринимали", - сказала она.

Спортсменка призналась, что одна из самых сложных для нее побед случилась в этом году: на соревнованиях в Австрии в беге на 100 м с барьерами она установила новый рекорд, который стал лучшим в Европе за последние 26 лет - 12,41 секунды. "А в 2015-м я пробежала 60 м с 5 барьерами за 7,85 секунд", - рассказала Алина Талай. Она призналась, что после физических нагрузок молочные продукты и ее любимый черничный йогурт Teos лучше всего помогают ей восстанавливать баланс сил и энергии.

Из зала вызвался самый быстрый из учеников "бегун": Роман Заломский учится в 10-м классе и расстояние в 60 м без препятствий пробегает примерно за 9-10 секунд. "Алина, конечно, быстрее, - признает он. - А еще так удачно совпало. Я недавно понял, что мне не очень нравится моя фигура, и решил, что буду вести здоровый образ жизни. Стал пить больше молока, есть творог, пью кефир вечером. Все удачно совпало: советы Алины буду проверять в действии".

Блогер и почетный член Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси Татьяна Назарук сама начинает свой день с молочных продуктов. Она пришла на первое занятие "Академии", чтобы доказать ребятам, что приготовить полезный завтрак легко и он вполне может быть вкусным. "Все молочные продукты содержат много белка, кальция, которые так важны для организма, особенно растущего. Животный белок необходим для построения новых клеток, при этом он хорошо усваивается организмом и дает силы на целый день. Моя задача - показать ребятам, что вкусный и полезный завтрак можно приготовить быстро и весело", - говорит Татьяна Назарук.

Полина Белоусова учится в 10 "А" классе гимназии и довольно часто готовит утром завтрак себе и своим близким. "Люблю в блендере замешать творог, сметану, ягоды, могу яблоко добавить", - делится она. Именно Полина вызвалась помочь провести Татьяне Назарук мастер-класс по приготовлению легкого молочного завтрака. И главное - простого и вкусного.

Для завтрака-десерта понадобились: творожок "Савушкин продукт" без наполнителей, фрукты (сезонные груши и виноград), малина (или любые другие ягоды, можно замороженные), сладкая крошка (ее можно сделать из печенья, крекера, вафли).

На дно стакана кладем фрукты, сверху выкладываем творожок, сахар или мед к нему добавляем по вкусу. Посыпаем блюдо сладкой крошкой и ягодами. Весть процесс приготовления занял буквально пять минут. "Да, такой завтрак я и сама могу приготовить. И вкусно получилось, мне нравится", - призналась Полина.

Кроме того, участники первого занятия "Молочной академии" соревновались по командам в интеллектуальной игре "Мозгва". Команда 10 "А" класса "Сливки" оказалась "вполне молочной": ребята признались, что и так почти каждое утро едят творог, йогурт, пьют молоко. "Теперь будем знать, что это еще и полезно", - сказала капитан команды Елизавета Шимкович.

"За четыре месяца (с сентября по декабрь) наша "Молочная академия" побывает в четырех гимназиях, - делится планами Елена Бабкина. - Мы определили для себя одну из самых непростых целевых аудиторий - старшеклассники. Подростковый период - трудный и для самих ребят, и для их родителей. Именно в этом возрасте в детском организме начинают стремительно происходить физиологические и психологические изменения. Все это требует не только особого внимания к детям, но и особого питания, чтобы их организм мог нормально расти и развиваться. И в этом как раз и могут помочь натуральные молочные продукты.-0-

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