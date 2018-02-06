6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые квалификационные экзамены на получение аттестата налогового консультанта пройдут 9-14 апреля, соответствующая информация размещена на сайте Министерства по налогам и сборам, сообщает БЕЛТА.

"Министерство по налогам и сборам информирует о начале приема документов у физических лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата налогового консультанта. Дата проведения квалификационных экзаменов - с 9 по 14 апреля. Документы у претендентов принимаются с 6 февраля по 6 марта включительно", - говорится в сообщении ведомства.

Претендент должен предоставить следующие документы: заявление; копию диплома об образовании; медицинские справки о состоянии здоровья, подтверждающие отсутствие нахождения на учете в организациях здравоохранения в связи с психическим расстройством (заболеванием), алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией; справку об отсутствии судимости; выписку из трудовой книжки или иной документ, подтверждающий наличие стажа работы по специальности; документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за прием квалификационного экзамена.

У претендента на получение аттестата должно быть высшее экономическое или юридическое образование и стаж работы по специальности после получения высшего образования не менее трех лет; иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности экономического и (или) юридического профиля и наличия стажа работы по этим специальностям не менее трех лет.

Указ №338 "О налоговом консультировании" вступил в силу 24 декабря 2017 года. Документ внедряет в стране профессиональный институт посредников между бизнесом и налоговыми органами. Его применение позволяет оградить бизнес от ошибок и нарушений налогового законодательства, снизить коррупционные риски в сфере налогообложения. Институт налоговых консультантов создается в Беларуси с учетом положительного зарубежного опыта. Правом оказания таких услуг наделяются индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, имеющие в своем штате не менее одного налогового консультанта. При этом работать в такой должности специалист сможет после сдачи квалификационного экзамена в МНС и получения аттестата налогового консультанта.-0-