7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые жаворонки прилетели в Беларусь позже обычного, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Полевые жаворонки всегда возвращаются из теплых краев рано, они первые вестники весны. Последние два года они прилетали еще в феврале. Но в этом году весна не спешит вступать в свои права, в начале марта все еще сохраняются снег и морозы, потому птицы и вернулись позже.

"Первыми из теплых краев возвращаются самцы полевых жаворонков. Они хотят успеть занять лучшие места для гнездования. Раньше всех прилетают самые сильные и крепкие, те, у кого больше всего шансов обзавестись потомством. Скоро мы услышим их песни", - сказал директор АПБ Александр Винчевский.

В десятых числах марта обычно возвращаются в Беларусь первые аисты, в первой половине апреля - деревенские ласточки и кукушки, в мае - стрижи и золотистые щурки.

АПБ приглашает поучаствовать в акции по наблюдению за птицами "Живая весна-2018", цель которой - привлечь внимание детей и взрослых к охране мигрирующих птиц. Вестниками "Живой весны" избраны пять птиц, которых достаточно легко узнать: белый аист, деревенская ласточка, черный стриж, обыкновенная кукушка и золотистая щурка. Люди из разных стран будут наблюдать за ними и составлять онлайн-карту путешествия птиц из теплых краев на родину. Заметив птицу одного из пяти видов, можно рассказать об этом с помощью формы "Добавить наблюдение" на сайте кампании "Живая весна" или оставить сообщение в соцсетях Facebook и "Вконтакте" на посвященных проекту страницах. Особенно ценной будет информация о золотистой щурке - этот вид занесен в Красную книгу Беларуси. Если место гнездования данной птицы на определенной территории подтвердится, специалисты АПБ по природоохранным вопросам будут способствовать передаче этих мест под охрану.-0-