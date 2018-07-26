Первый кинотеатр типа IMAX откроется в Минском планетарии

13 377 белорусских рублей из необходимых 12 300 удалось собрать меньше, чем за два месяца, а поддержку оказали 499 человек и производитель товаров для сна Vegas - он не только внес недостающую сумму для покупки новой проекционной системы, но и оборудовал два спальных места под куполом. Наблюдать за звездами в Минском планетарии теперь можно лежа.

Планетарии по всему миру давно превратились в мультимедийные центры, где проходят концерты, лекции и показывают звездные фильмы на огромных экранах. Минский планетарий постоянно меняется: наблюдать из обсерватории Млечный путь и Полярную звезду можно благодаря отреставрированному немецкому телескопу Carl Zeiss с увеличением в 300 крат, а смотреть сферические фильмы - на огромном куполе-экране, единственном в Беларуси, а в скором времени и на новой проекционной системе, которая появится уже в сентябре. Необходимая сумма на ее покупку была собрана 25 июля при помощи краудфандинговой компании.

- Технология “полного купола” в нашем планетарии похожа на IMAX, только называется FullDome (полный купол) - экран больше и располагается сверху и позади в 360 градуса. Подобного оборудования до сих пор нет нигде в Беларуси. С появлением четырех новых проекторов разрешение изображения увеличится в 1,5 раза, а посетители увидят еще более яркую и насыщенную картинку, - рассказывает заведующий Минским планетарием Александр Микулич. - Благодаря городу каждый год мы обновляем планетарий: закупаем новые фильмы, приглашаем интересных лекторов. Но всегда приветствуем личное желание белорусов делать наш планетарий лучше, идеями или финансово.

Игорь Томшин - директор торгового представительства Вегас в Беларуси Александр Микулич - заведующий Минским планетарием

Свою поддержку планетарию оказали 499 человек, которые собрали 91% от необходимой суммы. Для того, чтобы привлечь дополнительное внимание к проекту, производитель товаров для сна Vegas установил две кровати с ортопедическими матрасами прямо под сферическим куполом и предложил минчанам смотреть на звезды лежа. Более 1800 человек пожелали попасть на необычный показ, а за два дня, пока шло анонсирование, перевели на счет проекта больше тысячи рублей.

- Мы обратили внимание, что смотреть сферические фильмы лучше полулежа, так не затекает шея и ничего не болит, а для некоторых людей это единственная удобная “поза” для просмотра, - рассказывает Екатерина Горобец, директор по маркетингу бренда Vegas в Беларуси. - Правильное положение тела обеспечат наши ортопедические матрасы Vegas с пружинными блоками Medizone. Благодаря чередованию мягких и жестких зон, расслабиться и почувствовать себя отдохнувшими смогут все посетители, независимо от роста, веса, возраста.

25 июля Vegas внес две тысячи рублей на счет и завершил сбор средств. Планируется, что новая система появится в Минском планетарии уже в сентябре.

Спальные места также останутся в Минском планетарии. Они доступны по предварительной записи по услуге “Небо для двоих” - за 17,8 рублей можно исследовать Вселенную вдвоем во всем зале.