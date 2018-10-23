Первый кондитерский форум: как быть во всеоружии перед праздниками

Первый кондитерский форум проходит в Минске. Уже во второй раз форум собрал домашних кондитеров и тех, кто только планирует им стать, чтобы вместе с экспертами индустрии и смежных отраслей разобраться, как накануне и во время новогодних праздников удивить клиентов, заработать и все успеть. Название у второго сезона форума говорящее “Новогодний переполох”.
Организатором форума выступает pastila.by – магазин для кондитеров №1 в Беларуси.
Первый кондитерский форум – это бизнес-площадка и платформа для правильного старта и успешного развития в кондитерском бизнесе.
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