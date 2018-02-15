Первый конгресс молодых психиатров Восточной Европы пройдет в Беларуси

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый конгресс молодых психиатров Восточной Европы пройдет 16-17 марта в Минске, сообщил БЕЛТА заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Белорусского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, председатель правления Белорусской психиатрической ассоциации Олег Скугаревский.

Беларусь избрана страной проведения этого авторитетного форума из-за высокого уровня развития различных отраслей медицины.

Конгресс пройдет под эгидой Всемирной психиатрической ассоциации. Ее официальным представителем в Восточной Европе избран Олег Скугаревский - автор более 200 научных работ.

Встреча в Минске соберет перспективных специалистов в одной из самых закрытых областей медицины. Программа включает в себя обмен представлениями о различных нюансах диагностики, лечения и профилактики психических и поведенческих расстройств. Это будет больше, чем традиционный диалог профессионалов, подчеркнул ученый.

"Проблема и приоритет психического здоровья, душевного равновесия выходят на одно из лидирующих мест в современном мире, - отметил Олег Скугаревский. - Повсеместно в развитых странах психиатрия выходит из тени, перестает быть скрытой дисциплиной, а психическое здоровье людей рассматривается как обязательный компонент благополучия общества".-0-