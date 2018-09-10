Первый космонавт Китая: освоение космоса - общая цель человечества

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый космонавт Китая, генеральный директор Китайского пилотируемого космического агентства Ян Ливэй считает освоение космоса общей задачей человечества. Об этом он заявил сегодня журналистам во время XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Считаю, что освоение космоса - это общая цель человечества. Одни государства достигли большего в освоении космоса, другие лишь начинают свой путь, но при этом все страны сотрудничают между собой в этой области. Развиваться в этом направлении и узнавать невиданный доныне мир космоса - наша общая задача. И мы уже далеко продвинулись в этом деле", - сказал Ян Ливэй.

Его часто называют "китайский Юрий Гагарин". "Я очень этому рад и горжусь тем, что меня так называют", - отметил гендиректор Китайского пилотируемого космического агентства.

Ян Ливэй приехал в Минск уже во второй раз. "Здесь очень добрые и гостеприимные люди, всегда готовы помочь", - поделился впечатлениями он.

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске 9-15 сентября. АУКП - международная некоммерческая организация, которая создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-