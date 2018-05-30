30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый национальный канал Белорусского радио подготовил тематический эфир ко Дню защиты детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белтелерадиокомпании.
В Международный день защиты детей, 1 июня, Первый национальный канал Белорусского радио предложит своим слушателям заглянуть в мир детства, узнать, что интересует белорусских мальчишек и девчонок, какие у них увлечения, мечты, как они учатся и взрослеют.
Главными героями эфира в этот день станут школьники, воспитанники детских садов, детские творческие коллективы. Взрослые участники тематических проектов расскажут, какие в нашей стране действуют законы и реализуются программы по защите прав детей, охране материнства и детства.
В информационно-аналитических передачах расскажут о благотворительных проектах республиканского общественного объединения "Белорусский детский фонд", познакомят с достижениями отечественной медицины в сохранении и укреплении здоровья детей, обсудят вопросы государственной поддержки семей, воспитывающих детей, и патриотического воспитания подрастающего поколения.
Весь день в выпусках "Новостей" запланированы прямые включения с праздничных площадок, спортивных и творческих конкурсов, которые пройдут во всех регионах страны.
В вечернем эфире программы "Вітаем, віншуем, жадаем!" в 17:35 слушатели смогут поздравить свои детей и внуков, рассказать об их достижениях и увлечениях. Свои пожелания можно присылать в виде SMS-сообщений на короткий номер 1062.-0-
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