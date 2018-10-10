Первый центр эталонной правовой информации Беларуси открылся в Хабаровске

10 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первый центр эталонной правовой информации Беларуси сегодня открылся в Хабаровске на базе Дальневосточной государственной научной библиотеки, второй аналогичный центр начнет свою работу 11 октября в Хабаровском государственном университете экономики и права. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси.

"Директор Национального центра правовой информации (НЦПИ) Беларуси Евгений Коваленко и генеральный директор Дальневосточной государственной научной библиотеки Татьяна Якуба в торжественной обстановке подписали соглашение об открытии центра и обсудили вопросы его функционирования и дальнейшего развития, - отметили в пресс-службе. - Данный центр представляет собой пункт доступа к законодательству и иной правовой информации Беларуси".

Евгений Коваленко ознакомил хабаровчан с государственной системой правовой информации Беларуси и основными направлениями деятельности НЦПИ. Для пользователей проведена презентация возможностей белорусских государственных правовых ресурсов, формируемых и распространяемых центром, а также продемонстрирован потенциал соответствующих информационных систем при использовании в практической деятельности. Посетители центра смогут не только получить доступ к полному, актуальному и достоверному законодательству Беларуси, но и ознакомиться с документами правоприменительной практики и аналитическими материалами с помощью правовой базы "ЭТАЛОН-ONLINE".

Кроме того, между НЦПИ и Дальневосточной государственной научной библиотекой подписано соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения процессов правовой информатизации.

Белорусской делегацией проведены также рабочие встречи с заместителем председателя Законодательной думы Хабаровского края Павлом Симигиным, основателем автономной некоммерческой организации "Белорусское землячество Хабаровского края" Владимиром Подобедом и председателем землячества Андреем Волком. "Состоялся обмен опытом по актуальным вопросам в сфере правовой информатизации, в том числе использования информационно-правовых ресурсов в экономической, нормотворческой, научно-исследовательской, образовательной деятельности, а также обсуждены возможные перспективы развития сотрудничества", - добавили в посольстве.-0-