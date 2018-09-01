Первый урок в школах Беларуси пройдет на тему "Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…"

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День знаний 1 сентября первый урок в учреждениях общего среднего образования Беларуси пройдет на тему "Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…", сообщает БЕЛТА.

Первый урок во всех школах будет посвящен Году малой родины. На торжественные мероприятия приглашены представители шефских предприятий, общественных объединений, белорусские писатели, известные выпускники учреждений образования, видные общественные и государственные деятели, медийные персоны. Руководители республиканских органов госуправления участвуют в мероприятиях в школах на своей малой родине.

Всего в школах и гимназиях в 2018/2019 учебном году будут учиться около 1,1 млн учащихся, в том числе 110 тыс. первоклассников. Будут функционировать более 3 тыс. учреждений общего среднего образования.

Организация образовательного процесса будет осуществляться по четвертям в следующие сроки: первая четверть продлится с 1 сентября по 27 октября, вторая - с 8 ноября по 22 декабря. Третья четверть начнется 8 января и закончится 23 марта, четвертая пройдет с 1 апреля по 31 мая.

Соответственно осенние каникулы пройдут с 29 октября по 7 ноября - продлятся 10 дней. Зимние стартуют 24 декабря и закончатся 7 января. Весной школьники будут отдыхать 6 дней - 25-30 марта. Летние каникулы продлятся 92 дня с 1 июня по 31 августа, а для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего образования, - с 13 июня по 31 августа (80 дней).

Учащиеся 1-2-х классов (3-х классов - для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) смогут зимой дополнительно отдохнуть 7 дней - 11-17 февраля.-0-