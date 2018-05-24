Первый в белорусском баскетболе персональный контракт с брендом презентуют на пресс-конференции в БЕЛТА

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Лучшая баскетболистка Беларуси стала лицом бренда "Косвик" состоится в пресс-центре БЕЛТА 29 мая в 11.00.

В пресс-конференции примут участие игрок женской национальной команды Беларуси по баскетболу и баскетбольного клуба "Фенербахче" (Турция) Анастасия Веремеенко, директор Республиканского государственного училища олимпийского резерва Александр Дубковский, директор иностранного унитарного предприятия "Косвик" Владимир Яновский и бренд-менеджер предприятия Игорь Усов.

Анастасия Веремеенко - самая успешная и узнаваемая белорусская баскетболистка - подписала контракт с компанией "Косвик" об использовании имиджа спортсменки для продвижения спортивных паркетных полов под брендом компании. Персональный рекламный контракт такого рода станет первым для белорусского профессионального баскетбола. Сотрудничество с Анастасией Веремеенко позволит белорусскому производителю не только продвигать свою продукцию, но и содействовать развитию игровых видов спорта в Беларуси, оснащая арены спортивными полами международного класса.

В ходе пресс-конференции Анастасия Веремеенко вручит воспитанникам Республиканского государственного училища олимпийского резерва сертификат на 30 комплектов спортивной формы.

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