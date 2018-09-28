Первый вице-премьер и министры проведут в октябре в Совмине приемы граждан и юрлиц

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Беларуси, руководители министерств и ведомств проведут в октябре в Совете Министров личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Первый вице-премьер Александр Турчин проведет личный прием 3 октября, председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов - 5 октября, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев - 10 октября. На 12 октября запланирован прием граждан министром юстиции Олегом Слижевским, на 17 октября - министром внутренних дел Игорем Шуневичем.

Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо встретится с гражданами и представителями юрлиц 19 октября, председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко - 24 октября, министр экономики Дмитрий Крутой - 26 октября, министр культуры Юрий Бондарь - 31 октября.

Личный прием проводится с 10.00 по адресу ул. Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи, а заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.-0-