Первый заместитель Генсекретаря ООН обсудила с белорусской молодежью пути достижения ЦУР

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед встретилась сегодня в Минске с белорусской молодежью, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На встречу пришли студенты и школьники, а также молодые бизнесмены и члены молодежных парламентов. Амина Мохаммед подчеркнула важной этой встречи. Она отметила, что молодежь может играть значимую роль в достижении Целей устойчивого развития. Первый заместитель Генсека ООН предложила молодым людям поделиться, как бы они хотели участвовать в достижении ЦУР.

Молодые люди рассказали Амине Мохаммед о своих стартапах, общественной деятельности. Они также поинтересовались, каким в ООН видят роль новых технологий и социальных инноваций в решении экологических проблем, задали ряд других вопросов. Первый заместитель Генсека ООН подробно на них ответила.

Во время беседы она подчеркнула, что молодежь - это "надежда любого общества и любой страны". Амина Мохаммед призвала молодых людей активнее реализовывать свои инициативы, при необходимости искать поддержки и помощи у властей, в частности у национального координатора по достижению ЦУР. Этот пост в Беларуси занимает заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, парламентарий. И это, по мнению Амины Мохаммед, выгодно отличает Беларусь от других стран, создает условия для участия в достижении ЦУР представителей госорганов и общественности.

Региональный форум национальных координаторов проходит в Минске 21-22 февраля. Он собрал делегации более чем из 40 стран. Это высокие должностные лица, представители международных организаций. Участники форума обменяются опытом по достижению Целей устойчивого развития, обсудят проблемные вопросы выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.-0-

Фото Максима Гучека