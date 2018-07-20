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ПЭТ-исследование в 30-40% случаев позволяет изменить тактику лечения

Общество 20.07.2018 | 11:31

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ПЭТ-исследование в 30-40% случаев позволяет изменить тактику лечения. Об этом во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА сообщил заведующий лабораторией позитронно-эмиссионной томографии и компьютерной диагностики Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Олег Барановский.

Олег Барановский рассказал, что до 40% пациентов, которые обследуются в ПЭТ-центре, имеют лимфопролиферативные заболевания (заболевания лимфатической системы). "Это является одним из показаний для проведения ПЭТ/КТ исследования. В 30-40% случаев результаты нашего обследования позволяют изменить тактику лечения. У 25% пациентов мы находим новые очаги поражения, у 40% - подтверждаем объемы, которые были поражены", - отметил он.

ПЭТ/КТ-исследование требуется и для оценки эффективности терапии. "Американские экономисты посчитали, что каждые $2, вложенные в ПЭТ-исследования, экономят $5. За счет изменения подходов, тактики лечения на основе результатов нашего обследования мы получаем хороший экономический эффект. С другой стороны, это позволяет раньше получить эффект от лечения, вывести человека на ремиссию", - обратил внимание Олег Барановский. Он добавил, что одна из специфических возможностей метода состоит в том, что обследуется практически все тело. Нет зоны, которая не подвергается анализу за одно обследование.

Отвечая на вопрос, можно ли по своему желанию пройти ПЭТ-исследование, представитель РНПЦ пояснил, что любая рентгенрадиологическая манипуляция должна быть связана с оценкой эффекта, полученного от результатов обследования. "Мы должны быть уверены, что есть показания. В любом случае оптимально иметь рекомендации от врачей по поводу необходимости обследования. Кроме того, в каждой изотопной лаборатории пациенту разъясняют необходимость этого обследования и возможность заменить его на неинвазивный метод. В 95% случаев удается переместить акцент обследования, чтобы пациент получил максимум информации о состоянии своего здоровья при отсутствии лучевого воздействия", - сказал он.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

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здравоохранение, медицина
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