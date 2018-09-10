Петр Климук о новых планетах, малой родине и гостеприимной Беларуси

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О новых планетах, малой родине и гостеприимной Беларуси рассказал журналистам летчик-космонавт СССР, уроженец Беларуси Петр Климук в кулуарах XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, передает корреспондент БЕЛТА.

Петр Климук высказал благодарность Президенту Беларуси Александру Лукашенко за то, что он пригласил Ассоциацию участников космических полетов провести очередной конгресс в белорусской столице. "Конечно, это очень приятно. Беларусь - страна передовая. Космонавты, которые приехали сюда, ахают и удивляются. Ведь вроде небольшая страна, всего с 10-миллионным населением, а такая чистота, так все приятно здесь, и так встречают хорошо", - поделился он впечатлениями.

Отвечая на вопрос о том, какое будущее ожидает космическую сферу, летчик-космонавт подчеркнул, что за ней будущее. "Человек всегда стремится к новому. А космонавтика - это новое. Может быть, мы еще цивилизацию какую-нибудь новую увидим, на планете новой побываем. Потому что все развивается. Только посмотрите, как на планете за небольшой промежуток времени пошел вперед научно-технический прогресс", - отметил он.

Петр Климук признался, что нередко бывает в Беларуси, и каждый такой приезд - праздник. Он поддерживает связь со своей малой родиной - деревней Комаровка Брестского района. Там у него осталась сестра Антонина. Летчик-космонавт признался, что, даже будучи в космосе, не забывал о том, откуда родом. "Испытываю ли я гордость от того, что был в космосе? Тут не надо гордиться, просто надо быть благодарным тем, кто тебя воспитывал, с кем ты жил, своим друзьям, родным за все то, что они сделали для тебя, что тебе так повезло", - отметил он.-0-