28 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России, полномочный представитель Беларуси при Организации Договора о коллективной безопасности Игорь Петришенко предложил выявить "дремлющие нормы" в правовой базе ОДКБ. С такой инициативой он выступил на состоявшемся сегодня в Москве заседании Постоянного совета ОДКБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.
"В ходе мероприятия Игорь Петришенко выступил с инициативой об организации комплексного анализа нормативной правовой базы ОДКБ на предмет выявления в ней "дремлющих норм" (неэффективно работающих правовых механизмов) в целях дальнейшего повышения эффективности системы практической реализации нормативных правовых документов и иных решений организации", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, Игорь Петришенко предложил актуализировать вопрос о представлении ОДКБ в англоязычном сегменте глобальной компьютерной сети интернет и популярных социальных сетях.
Согласно повестке дня заседания белорусская сторона приняла также участие в обсуждении проекта дорожной карты "Формирование условий для использования миротворческого потенциала Организации Договора о коллективной безопасности в интересах глобальной миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций".
Игорь Петришенко передал полномочия председателя Постсовета ОДКБ полномочному представителю Казахстана при Организации Жаныбеку Иманалиеву.-0-
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