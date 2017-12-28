28 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России, полномочный представитель Беларуси при Организации Договора о коллективной безопасности Игорь Петришенко предложил выявить "дремлющие нормы" в правовой базе ОДКБ. С такой инициативой он выступил на состоявшемся сегодня в Москве заседании Постоянного совета ОДКБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"В ходе мероприятия Игорь Петришенко выступил с инициативой об организации комплексного анализа нормативной правовой базы ОДКБ на предмет выявления в ней "дремлющих норм" (неэффективно работающих правовых механизмов) в целях дальнейшего повышения эффективности системы практической реализации нормативных правовых документов и иных решений организации", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Игорь Петришенко предложил актуализировать вопрос о представлении ОДКБ в англоязычном сегменте глобальной компьютерной сети интернет и популярных социальных сетях.

Согласно повестке дня заседания белорусская сторона приняла также участие в обсуждении проекта дорожной карты "Формирование условий для использования миротворческого потенциала Организации Договора о коллективной безопасности в интересах глобальной миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций".

Игорь Петришенко передал полномочия председателя Постсовета ОДКБ полномочному представителю Казахстана при Организации Жаныбеку Иманалиеву.-0-