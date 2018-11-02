Пилотный проект "Безопасная и поддерживающая среда в школах" запускают в Беларуси

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский Фонд (ЮНИСЕФ) в Беларуси в сотрудничестве с Министерством образования запускают в республике пилотный проект "Безопасная и поддерживающая среда в школах", сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель отдела коммуникаций ЮНИСЕФ в Беларуси Кристина Дулевич.

Проект станет частью инициативы по горизонтальному сотрудничеству между Беларусью и Республикой Хорватия. Именно в этой стране был впервые опробован проект по усилению потенциала школ и других учреждений образования для создания поддерживающей образовательной среды. Модель основана на комплексном подходе, который связывает предотвращение насилия среди сверстников в школах с целью создания свободной от насилия среды в сообществах в целом. В ней уважение является одним из основных принципов, а вовлечение детей, учителей и других сотрудников обеспечивает создание общих ценностей, которые способствуют безопасному образовательному процессу и развитию навыков. Модель проверена также на опыте Сербии и Черногории.

"Проведенное ЮНИСЕФ исследование показало, что 60,1% учеников 5-7-х классов средних школ подвергались буллингу или травле. Основными агрессорами в школе выступают чаще всего сверстники и дети постарше, - обозначила ситуацию в стране Кристина Дулевич. - Более того, многие дети просто не осознают, что в отношении них применяется насилие, а родители и специалисты не всегда четко знают, какие действия могут классифицироваться как психологическое или физическое насилие. Некоторые и вовсе толерантны к его проявлениям, не представляя, насколько негативными могут быть последствия для развития и образования ребенка".

Поэтому адаптация хорватской модели "Безопасная и поддерживающая среда в школах" и опыта других стран к белорусским реалиям является весьма актуальной задачей. Для этого при содействии специалистов Института психологии Белорусского государственного педуниверситета им. М. Танка принципы этих моделей будут изучены. Также предполагается координация консультаций со школьными учителями и психологами, подростками, экспертами, работающими с темой насилия в отношении детей. В дальнейшем планируется отобрать и скорректировать лучшие практики и создать образовательное пособие/руководство по имплементации модели, которое может быть использовано и проверено школами, участвующими в проекте. Будет сформирована и команда наставников для сотрудничества со школами, их же задача - координировать проект, работать над учебной программой для учителей и психологов. Наконец, белорусскую модель презентуют для мотивации государственных учебных заведений к включению тренингов и семинаров в учебные модули для учителей и психологов и демонстрации преимуществ такого подхода в образовании.

Для участия в пилотном проекте заинтересованные школы могут заполнить анкету на сайте ЮНИСЕФ в Беларуси. Из них будут отобраны лишь некоторые, но при достижении эффективных результатов проекта их круг может быть расширен.-0-