Пять стран представят в Минске наработки по борьбе с распространением новых психотропов

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять стран Европы представят в Минске наработки по борьбе с распространением новых психотропов. Такая информация размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Семинар по противодействию распространению новых психотропных веществ проходит в Минске. "Наряду с изучением белорусского опыта, признанного международным сообществом одним из самых прогрессивных, представители Швеции, Румынии, Хорватии, Бельгии, Великобритании представят свои последние наработки в области противодействия распространению новых психоактивных веществ. Кроме того, будет представлена автоматизированная информационно-поисковая система идентификации наркотиков, позволяющая осуществлять мониторинг появляющихся новых веществ", - проинформировали в МВД.

Участники форума в течение двух дней обсудят весь спектр систем противодействия распространению синтетических наркотиков нового поколения. Планируется рассмотреть и существующие сложности выявления факта их незаконного оборота. Также будет изучен международный опыт законодательного регулирования в этой сфере.

Семинар проводится в рамках Инструмента технического содействия и информационного обмена Европейской комиссии ТАЙЕКС - в таком формате Беларусь в третий раз принимает экспертов на своей площадке. Белорусскую делегацию возглавил начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич.-0-