Пятая батарея ЗРК "Тор-М2" и четыре самолета Як-130 поступят в Беларусь в 2018 году

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятая батарея ЗРК "Тор-М2" и четыре самолета Як-130 будут поставлены в Беларусь в 2018 году. Об этом сообщил сегодня журналистам министр обороны Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

Заключены контракты на закупку пятой батареи зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" и четырех учебно-боевых самолетов Як-130. "Мы авансовую проплату уже произвели. Ожидаем, что до конца года поставка этих вооружений будет уже завершена", - сказал Андрей Равков.

Министр также отметил, что закупка 12 истребителей Су-30СМ начнется с 2019-2020 года.

Андрей Равков рассказал о ходе проверки Вооруженных Сил, которая проводится сейчас по поручению Президента. По словам министра, она идет в соответствии с планом. Предстоят, в частности, командно-штабные учения с 37-й механизированной бригадой. "Сейчас готовится серьезное учение с тремя соединениями, воинскими частями ВВС и войск ПВО. В ближайшую неделю-полторы оно будет проведено", - проинформировал он.-0-