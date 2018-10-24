Планы Польши по размещению у себя американских военных контрпродуктивны - Шойгу

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планы Польши по размещению на своей территории американских военных контрпродуктивны. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу сегодня на заседании совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Планы польского правительства разместить на постоянной основе на своей территории дивизию Вооруженных сил США контрпродуктивны и не способствуют сохранению стабильности и укреплению национальной безопасности. В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях", - сказал Сергей Шойгу.
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