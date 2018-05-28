Платформа электронных сервисов Знай·бай и провайдер электронных платежей iPay объединили свои ресурсы для удобства родителей и школ

Стратегическое партнерство двух крупных компаний – агрегатора приема платежей за школьное питание iPay и Платформы образовательных сервисов Знай·бай – дает возможность школам и другим учреждениям образования Беларуси получить доступ к единой базе данных и упростить работу с электронными сервисами всем участникам процесса.

"За счет внедрения системы автоматизированного учета и безналичных расчетов за школьное питание, с учителей спало бремя постоянного сбора денег с родителей, комбинаты школьного питания получили прозрачный механизм ведения учета и контроля поступления родительских платежей, вырос охват детей горячим питанием в учреждениях образования, у родителей появился инструмент отчетности, чем в школе ребенок накормлен и на какую сумму" – говорит Наталья АЛГАНОВА, руководитель УП "Комбинат школьного питания Центрального района г. Минска".

На данный момент, к платформе Знай·бай подключено 2387 учреждений образования. Все данные по питанию и процессу обучения ребенка теперь собираются в единую защищенную базу. Это значит, что у всех пользователей Платформы – учителей, родителей, детей, школьных столовых, комбинатов школьного питания и др. существует единая точка входа в систему, не требующая дополнительных действий и, главное, исключающая дублирование данных.

Автоматизация и перевод платежей в безналичную форму снимают ненужную нагрузку на классных руководителей и дает точные аналитические данные для всей системы образования страны. Теперь у родителей появились удобные способы оплаты, доступные 24/7.

"В Беларуси такой многофункциональный интегрированный продукт на базе единой платформы для системы образования создан впервые. Благодаря партнерству iPay и Знай·бай рынок электронных образовательных услуг получит многообещающую перспективу использования единой инновационной платформы, в рамках которой в одном месте реализованы все электронные сервисы образовательного пространства. Наши компетенции удачно дополняют друг друга. Объединяя сильные стороны, мы становимся крупнейшим в стране провайдером цифровых услуг в сфере образования" – комментирует Игорь САВОСТЬЯНЧИК, директор Платформы Знай·бай.

Знай·бай – Единая платформа электронных сервисов для современного образования Беларуси:

"Электронный Дневник и Журнал"

"Сайт учреждения образования"

"Генератор расписания"

"Электронные Учебники"

"Менеджер образования"

"Тесты"

"Платежи ЕРИП"

"Социальная образовательная сеть"

"Дистанционное обучение"

Главной целью проекта является перевод в электронный формат дневников, классных журналов, школьных учебников, а также автоматизация информационных потоков, аналитика и генерация отчетности учреждений образования.

2387 учреждений образования

755 школ используют электронные дневники

160 366 учащихся и родителей

27 314 учителей

21 114 800+ отметок

iPay – провайдер процессинговых услуг для приема электронных платежей.

Официальный агрегатор системы "Расчет", обеспечивающий организацию приема платежей порядка 1000 производителям товаров и услуг посредством авторского программного комплекса на базе собственного процессингового центра.

Является ведущим агрегатором по количеству принимаемых платежей в рамках единого расчетного информационного пространства.

Более 800 000 платежей ежемесячно

Более 750 000 активных плательщиков

10 лет на рынке приема розничных платежей