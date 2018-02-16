16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Платформа оказания иностранной гуманитарной помощи создается в Беларуси. Основные ее положения обозначены в рамочном соглашении о партнерстве, подписанном между Белорусским обществом Красного Креста и Международным комитетом Красного Креста, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БОКК.

Стороны договорились развивать партнерские отношения, основными акцентами которых станут проекты по повышению потенциала готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, распространению знаний о международном гуманитарном праве и внешней оперативной коммуникации, первой помощи, восстановлению семейных связей и миграции, оказанию гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Украины. "МККК и БОКК имеют многолетний опыт партнерства во многих сферах взаимного интереса и региональной значимости, на основании чего также подписано соглашение о стратегическом партнерстве на 2017-2020 годы между Региональной делегацией МККК в России, Беларуси и Молдове и БОКК. Выполнение этого соглашения также является одной из задач нового рамочного документа", - отметили в БОКК.

Среди особых задач, которые ставят перед собой стороны, - укрепление потенциала БОКК в управлении проектами. Национальное общество Красного Креста при поддержке партнеров по движению уже разработало бюджет по накладным расходам и грейдовую систему оценивания должностей и оплаты труда, чтобы ввести единый стандарт финансовой поддержки от партнеров и мотивировать своих сотрудников и работников.

Предполагается, что МККК выделит БОКК свыше 164,6 тыс. евро для выполнения деятельности, оговоренной в рамочном соглашении по запланированным проектам. Среди них - проект по совершенствованию операционных возможностей в отношении реагирования на ЧС; по оказанию помощи лицам, задержанным в связи с нарушением миграционного законодательства Беларуси; по восстановлению семейных связей; распространению знаний о международном гуманитарном праве; первой помощи.

Соглашение действует до конца 2018 года, но не исключается возможность продления срока.-0-