Плату за пользование учебниками в школах привязали к базовой величине

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плату за пользование учебниками в белорусских школах привязали к базовой величине. Это следует из постановления Совета Министров от 28 августа 2018 года №621, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Постановлением отменена обязанность Министерства образования по согласованию с другими министерствами ежегодно до 15 августа определять стоимость комплектов учебников и учебных пособий.

Вместо этого плата за пользование учебниками теперь привязана к базовой величине. Так, стоимость комплекта для осваивающих содержание образовательных программ дошкольного образования составит 0,2 базовой величины (Br4,9), общего среднего - 0,5 БВ (Br12,25).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Как сообщали ранее в Минобразования, заплатить за учебники нужно до 1 октября.-0-