Пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России состоится сегодня в Могилеве

12 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Главное событие V Форума регионов Беларуси и России, его пленарное заседание с участием глав государств Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится сегодня в Могилеве, сообщает БЕЛТА.
Во время пленарного заседания будут обсуждаться приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства.
Сегодня запланирован еще ряд важных мероприятий. Так, председатель Совета Республики Михаил Мясникович и спикер Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко встретятся с руководителями регионов двух стран.
Впервые на полях форума пройдет Совет делового сотрудничества, где основные направления взаимодействия и совместные проекты обсудят руководители компаний и предприятий Беларуси и России.
Накануне 11 октября на форуме состоялись заседания секций. Они посвящались пяти основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность,
В Могилев, который в эти дни стал столицей союзной интеграции, собрались более 20 губернаторов регионов России, а также 17 руководителей представительных органов власти российских регионов.
Особенностью форума стала выставка-ярмарка ремесел, где свою продукцию представили мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные любительские коллективы Беларуси и России. На национальных праздничных экспозициях проходят мастер-классы, выставки-продажи изделий художественных ремесел, народные игровые аттракционы, фольклорные игровые программы с участием любительских коллективов, дегустация национальных блюд, соревнования и другие мероприятия. В течение всех дней работы выставки-ярмарки организована концертная программа "Содружество культур - содружество народов" с участием любительских коллективов Беларуси и России.
Открыты площадки, где регионы Беларуси представляют свой торгово-экономический, историко-культурный и туристический потенциал.
Всего в основных и сопутствующих мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России ожидается участие около 2 тыс. человек.
Форум проводится под эгидой Совета Республики и Совета Федерации.-0-
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