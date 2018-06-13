Плитку шоколада "Президент эксклюзив" с автографом Лукашенко продали на благотворительном аукционе за Br20 тыс.

13 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Плитку шоколада "Президент эксклюзив" с автографом Президента Беларуси Александра Лукашенко продали на благотворительном аукционе за Br20 тыс. Торги состоялись сегодня в легендарном магазине "Лакомка" в Минске во время презентации новой линейки шоколада "Президент", передает корреспондент БЕЛТА.

Обладателем плитки шоколада, на упаковке которой также рукой Президента написано пожелание "Мир вашему дому!", стал бизнесмен Александр Мошенский. Вырученные деньги будут перечислены Городищенскому дому-интернату для детей-инвалидов в Барановичском районе Брестской области.

Дом-интернат в 2018 году начал строительство за счет спонсорских средств жилого домика для размещения отделения сопровождаемого проживания с целью формирования у воспитанников навыков самостоятельного проживания и дальнейшей успешной интеграции их в общество.

Александр Мошенский подчеркнул, что очень рад, что деньги пойдут на поддержку детского дома. Он активно торговался за лот и неоднократно повышал ставку, которая буквально за несколько минут увеличилась в сотни раз с Br2,75, что соответствует розничной цене на этот шоколад.

Презентацию в "Лакомке" посетили известные спортсмены, артисты, бизнесмены, медийные персоны. Все они смогли продегустировать новую линейку шоколада "Президент", которая буквально на днях поступила в широкую продажу.

"Коммунарка" уже более года выпускает шоколад "Президент" без сахара. Особая рецептура и насыщенный вкус сделали его популярным и в Беларуси, и за ее пределами. Главная инновация новой линейки "Президент Эксклюзив" заключается в купажировании лучших сортов какао-бобов из нескольких стран. Предприятие уже выпустило около 60 т шоколада новой линейки - по 20 т с содержанием какао-бобов 72%, 78% и 85%. Все три вида шоколада имеют различный, неповторимый вкус.

Отличие новой линейки шоколада "Президент" от предыдущего продукта также заключается в выборе заменителя сахара. В новой продукции использован лактит (в предыдущей мальтит и экстракт стевии), который получается при производстве молочной сыворотки. Этот натуральный продукт гораздо слаще сахара, но практически не всасывается в кишечнике и является низкокалорийным (2,4 кал/г). В состав шоколада также входит инулин - природный пребиотик, а также особенно ароматный бургундский ванилин. Вместо соевого лецитина использован лецитин подсолнечника.

Отмечается, что новый шоколад прекрасно подойдет тем, кто следит за фигурой и в целом ведет здоровый образ жизни. При этом по своим органолептическим показателям он не уступает аналогичному продукту с сахаром.

До начала массового производства "Президент Эксклюзив" презентовали 15 мая на Национальной выставке Беларуси в Таджикистане. Там же его продегустировали президенты Беларуси и Таджикистана. Новый шоколад был презентован и в Израиле, во время официального визита в эту страну вице-премьера Михаила Русого. Уже планируются поставки продукта в США, Россию и на другие рынки. Этому способствует и соотношение цены и качества: белорусский шоколад без сахара ни в чем не уступает бельгийскому, но стоит в разы дешевле.-0-