16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь особо охраняемых природных территорий в Беларуси в 2017 году возросла почти на 13 тыс. га, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык на итоговом заседании коллегии Минприроды, передает корреспондент БЕЛТА.

"Общая площадь особо охраняемых природных территорий в 2017 году возросла почти на 13 тыс. га и составила 8,72% от общей площади страны, что соответствует национальному показателю безопасности в экологической сфере", - сказал Андрей Худык.

На 1 января 2018 года в Беларуси функционирует 1 285 особо охраняемых природных территорий общей площадью более 1,8 млн га. В структуру особо охраняемых природных территорий Беларуси входит один биосферный заповедник, четыре национальных парка, более 370 заказников и 880 памятников природы республиканского и местного значения, которые характеризуются благоприятным экологическим состоянием и наличием большого разнообразия природных ресурсов (редких форм рельефа, живописных озер и мест обитания исчезающих видов флоры и фауны) и представляют собой идеальные объекты для экологического туризма.

Недавно вышло в свет научно-популярное издание Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды "Особо охраняемые природные территории Республики Беларусь". В данной книге представлена информация о 40 особо охраняемых природных территориях Беларуси, перспективных для развития экологического туризма. Издание подготовлено по заказу Минприроды Беларуси под общей редакцией Андрея Бородина с фотографиями Сергея Плыткевича. Книга издана на двух языках: русском и английском.-0-