4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам масштабного мониторинга сельхозорганизаций уже заведено 49 уголовных дел. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов, сообщает БЕЛТА.

Леонид Анфимов отметил проблему с обеспечением под весенний сев минеральными удобрениями. "Все говорят, что нет денег. Мы приходим в один из районов - составлялись фиктивные акты списания внесенных в землю удобрений, включая торф и доломитовую муку. А потом нашли в овраге 3 тыс. т закопанной доломитовой муки почти на Br100 тыс. Как можно оценивать работу этого хозяина? В другом районе находим 60 т слежавшихся минеральных удобрений, которые по учету не проходят. Сейчас возбудили уголовное дело. Резонанс, который пойдет от этих уголовных дел, должен многих научить", - сказал Леонид Анфимов.-0-