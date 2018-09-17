По проекту постановления о порядке идентификации интернет-комментаторов поступило 16 обращений

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По проекту постановления Совета Министров "Об утверждении Положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса" поступило 16 обращений. Такая информация размещена на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.

Общественное обсуждение проходило на официальном сайте Министерства информации, оно завершено. "10 из поступивших обращений не содержат предложений или содержат предложения, не относящиеся к предмету правового регулирования обсуждаемого проекта постановления правительства. 6 предложений будут дополнительно проанализированы в ходе доработки проекта нормативного правового акта", - говорится на сайте ведомства.

Как сообщалось, идентифицировать комментаторов в интернете предлагается по номеру телефона. Это предложение вошло в проект положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса.-0-