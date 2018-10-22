Победителей исторической олимпиады школьников СГ определят в Новосибирске

22 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заключительный этап олимпиады школьников Союзного государства "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность" пройдет в Новосибирске с 23 по 28 октября, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

"Основные цели олимпиады - укрепление дружеских связей молодежи Беларуси и России, развитие сотрудничества и взаимодействия между учреждениями образования двух стран, повышение интереса учащихся к изучению исторического и литературного наследия, культурных традиций двух братских народов, развитие творческих способностей и самореализация личности учащихся", - отметили в Посткоме.

Олимпиада проводится в два этапа: отборочный и заключительный. Органы управления образованием регионов и областей выбирают авторов лучших письменных работ. Из этих школьников формируются команды, участвующие в заключительном этапе олимпиады (по шесть учащихся 10-11-х классов учреждений общего среднего образования Беларуси и общеобразовательных организаций России).

Программа проведения заключительного этапа олимпиады традиционно предусматривает проведение двух обязательных туров (написание сочинения и комплексной работы по русскому языку и литературе) и творческих конкурсов: риторического мастерства, выразительного литературного чтения, конкурса знатоков.

В состав жюри входят ведущие белорусские и российские ученые, преподаватели вузов, учителя-практики.

Планируется, что в заключительном этапе олимпиады примут участие 186 школьников из Беларуси и России. Победители и призеры будут награждены памятными дипломами и ценными призами

Государственными заказчиками мероприятия выступают Министерство образования Беларуси и Министерство просвещения России.-0-