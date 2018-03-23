Победителей конкурса BUDИдея-2018 определили в Минске

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей конкурса инновационных проектов BUDИдея-2018 определили в Минске. Творческое состязание состоялось в рамках международной выставки-ярмарки BUDEXPO 2018, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди лучших проектов - разработки в сферах производства строительных материалов, совершенствования технологий строительства. Так, особый интерес вызвал проект по созданию гаммы 3D-принтеров строительного назначения. Кроме того, была отмечена разработка БНТУ - жидкое стекло на основе отходов промышленности. Всего на конкурс был представлен 21 проект.

Победителей поздравил заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич: "Перед нами представлены замечательные проекты, которые имеют право на жизнь. Теперь наша задача - их реализовать. Подобные мероприятия - отличная возможность проявить себя, рассказать о своих наработках и продемонстрировать умения".

Также в рамках BUDEXPO 2018 определили победителей конкурса профессионального мастерства каменщиков и штукатуров. Первое место среди каменщиков занял представитель стройтреста №7 Виталий Терентьев, среди штукатуров - работник стройтреста №4 Александр Ященко. "Все участники показали высокий уровень мастерства. Было приятно наблюдать за их работой", - сказал Дмитрий Семенкевич.

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