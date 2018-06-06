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СМИ Беларуси

Победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности прокуратуры назвали в Минске

Общество 06.06.2018 | 16:49

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей и лауреатов XI творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов прокуратуры назвали в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Творческое состязание проводилось среди журналистов, редакций средств массовой информации, прокурорских работников и органов прокуратуры.

Лучших определяли в четырех номинациях. Награды за материалы о деятельности прокуратуры по надзору за исполнением законодательства, защите прав и законных интересов граждан, борьбе с коррупцией удостоен коллектив прокуратуры Гродненской области. Лучшей в освещении темы поддержания гособвинения в судах и обеспечения законности судебных постановлений признана Пинская межрайонная прокуратура.

Коллектив прокуратуры города Минска стал лучшим за публикации, направленные на повышение уровня правовой культуры населения, а коллектив РУП РТЦ "Телерадиокомпания "Брест" отмечен за профессионализм и журналистское мастерство.

По мнению генпрокурора Беларуси Александра Конюка, благодаря конкурсу повышается имидж прокурорских работников и уровень доверия населения к ним. Творческое состязание направлено также на воспитание граждан в духе уважения к закону.-0-

Фото Рамиля Насибулина

Александр Конюк награждает исполняющего обязанности прокурора Витебского района Михаила Шестопалова
Александр Конюк награждает исполняющего обязанности прокурора Витебского района Михаила Шестопалова
Александр Конюк награждает коллектив прокуратуры Минской области. Награду получил прокурор Минской области Олег Лаврухин
Александр Конюк награждает коллектив прокуратуры Минской области. Награду получил прокурор Минской области Олег Лаврухин
Александр Конюк награждает коллектив прокуратуры Гродненской области. Награду получила заместитель прокурора Гродненской области Светлана Рахман
Александр Конюк награждает коллектив прокуратуры Гродненской области. Награду получила заместитель прокурора Гродненской области Светлана Рахман
Александр Конюк награждает коллектив Барановичской межрайонной прокуратуры. Награду получил Барановичский межрайонный прокурор Даниил Дерябин
Александр Конюк награждает коллектив Барановичской межрайонной прокуратуры. Награду получил Барановичский межрайонный прокурор Даниил Дерябин
Александр Конюк награждает коллектив Пинской межрайонной прокуратуры. Награду получил Пинский межрайонный прокурор Руслан Кравчук
Александр Конюк награждает коллектив Пинской межрайонной прокуратуры. Награду получил Пинский межрайонный прокурор Руслан Кравчук
Александр Конюк награждает коллектив редакции газеты "Лунiнецкiя навiны". Награду получила главный редактор Татьяна Войтеховская
Александр Конюк награждает коллектив редакции газеты "Лунiнецкiя навiны". Награду получила главный редактор Татьяна Войтеховская
Александр Конюк награждает коллектив РУП РТЦ "Телерадиокомпания "Гомель". Награду получил автор и ведущий программы "Чрезвычайная ситуация" Александр Гамоля
Александр Конюк награждает коллектив РУП РТЦ "Телерадиокомпания "Гомель". Награду получил автор и ведущий программы "Чрезвычайная ситуация" Александр Гамоля
Александр Конюк награждает коллектив РУП РТЦ "Телерадиокомпания "Могилев". Награджу получила редактор отдела подготовки телевизионных программ Наталья Ильинич
Александр Конюк награждает коллектив РУП РТЦ "Телерадиокомпания "Могилев". Награджу получила редактор отдела подготовки телевизионных программ Наталья Ильинич
Александр Конюк награждает коллектив КУП "Телерадиокомпания "Пинск". Награду получил директор Виктор Сыроватко
Александр Конюк награждает коллектив КУП "Телерадиокомпания "Пинск". Награду получил директор Виктор Сыроватко
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