Победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности прокуратуры назвали в Минске

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей и лауреатов XI творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов прокуратуры назвали в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Творческое состязание проводилось среди журналистов, редакций средств массовой информации, прокурорских работников и органов прокуратуры.
Лучших определяли в четырех номинациях. Награды за материалы о деятельности прокуратуры по надзору за исполнением законодательства, защите прав и законных интересов граждан, борьбе с коррупцией удостоен коллектив прокуратуры Гродненской области. Лучшей в освещении темы поддержания гособвинения в судах и обеспечения законности судебных постановлений признана Пинская межрайонная прокуратура.
Коллектив прокуратуры города Минска стал лучшим за публикации, направленные на повышение уровня правовой культуры населения, а коллектив РУП РТЦ "Телерадиокомпания "Брест" отмечен за профессионализм и журналистское мастерство.
По мнению генпрокурора Беларуси Александра Конюка, благодаря конкурсу повышается имидж прокурорских работников и уровень доверия населения к ним. Творческое состязание направлено также на воспитание граждан в духе уважения к закону.-0-
Фото Рамиля Насибулина
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