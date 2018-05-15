Победители 11 международных олимпиад могут быть зачислены в вузы Беларуси без экзаменов

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители 11 международных олимпиад могут быть зачислены без вступительных испытаний в учреждения образования для получения высшего образования I ступени, среднего специального образования в 2018 году. Соответствующий перечень международных олимпиад определен постановлением Министерства образования от 28 апреля 2018 года №29, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

Без экзаменов в вузы и ссузы смогут поступать абитуриенты, получившие дипломы I, II, III степеней на 59-й международной математической олимпиаде (Румыния), 52-й международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии (Беларусь), 50-й международной химической олимпиаде (Словакия, Чехия), 49-й международной физической олимпиаде (Португалия), 29-й международной биологической олимпиаде (Иран), 15-й международной географической олимпиаде (Канада), 7-й европейской математической олимпиаде для девушек (Италия), 12-й международной олимпиаде по наукам о Земле (Таиланд), 14-й международной Жаутыковской олимпиаде по физике, математике и информатике (Казахстан), 5-й международной географической олимпиаде школьников стран Балтийского региона (Латвия), олимпиаде школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность" (Беларусь).

Постановление вступит в силу после официального опубликования.-0-