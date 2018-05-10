Победители 11 олимпиад смогут без экзаменов поступать на наиболее востребованные специальности

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования определило, победители каких международных олимпиад смогут без вступительных испытаний поступать на наиболее востребованные экономикой специальности в вузы Беларуси в 2018 году. Перечень олимпиад установлен постановлением Министерства образования №28 от 28 апреля 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

В перечень вошли 11 олимпиад. Среди них 59-я Международная математическая олимпиада (Румыния, 2018 год), 52-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (Беларусь, 2018 год), 49-я Международная физическая олимпиада (Португалия, 2018 год), 15-я Международная географическая олимпиада (Канада, 2018 год), 12-я Международная олимпиада по наукам о Земле (Таиланд, 2018 год), Олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность" (Беларусь, 2017 год).

Этим же постановлением установлен перечень учебных предметов третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, победители которых (обладатели дипломов I, II, III степени) в этом году также могут поступать в вузы на наиболее востребованные экономикой специальности без вступительных испытаний. Перечень включает белорусский язык, белорусскую литературу, русский язык, русскую литературу, английский, немецкий, французский, китайский, испанский языки, математику, физику, астрономию, информатику, биологию, химию, географию, историю Беларуси, всемирную историю (новейшее время), обществоведение, трудовое обучение.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.-0-