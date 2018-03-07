Победители BelSEF-2018 представят Беларусь на научно-инженерном конкурсе в США

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители научно-инженерного конкурса учащихся Belarus Science and Engineering Fair-2018 представят Беларусь на конкурсе Intel International Science and Engineering Fair, который пройдет с 13 по 18 мая в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США). Такая информация размещена на сайте Парка высоких технологий, сообщает БЕЛТА.

По решению жюри BelSEF-2018, право представлять Беларусь на конкурсе в США получили два проекта. Это "Электрохимическое получение покрытий из сплава олово-серебро, пригодного в качестве припоя" (учащейся 11 класса Анны Рабенок и учащейся 9 класса Ангелины Гунич УО "Минский государственный областной лицей") и "Хитозан - экологически чистая “биоупаковка” (учащихся 11 класса Елизаветы Карпович и Александры Гилевской ГУО "Лицей Белорусского государственного университета").

Дипломами и призами награждены учащиеся, ставшие победителями в отдельных категориях. Специальные призы вручены по решению педагогического жюри, бизнес-жюри и молодежного жюри. Кроме того, участники конкурса получили специальные призы от корпорации Intel и партнеров конкурса. Традиционно благодарности и призы от организаторов мероприятия получили педагоги, руководители исследовательских работ учащихся, ставших победителями.

Организаторами научно-инженерного конкурса учащихся Belarus Science and Engineering Fair являются управление образования Минского областного исполнительного комитета, Минский областной институт развития образования, государственное учреждение "Администрация Парка высоких технологий" и корпорация Intel. Оргкомитет также выражает признательность партнерам конкурса BelSEF-2018 из числа компаний - резидентов Парка высоких технологий.-0-