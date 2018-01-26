Победители конкурса "100 идей для Беларуси" встретятся с одаренными детьми из Сирии

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" встретятся в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" с одаренными детьми из Сирии, сообщила БЕЛТА и.о. секретаря Центрального комитета ОО "БРСМ", председатель центрального совета ОО "БРПО" Александра Гончарова.

Центральным событием встречи станет презентация республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси". Также представители БРСМ и БРПО расскажут сирийским детям об организованном в стране молодежном движении.

Среди участников встречи победители конкурса "100 идей для Беларуси" по итогам 2015 года - адъюнкт факультета подготовки научных кадров, старший инспектор группы международного сотрудничества Университета гражданской защиты МЧС Александр Лукьянов (разработал нанокомпозиционные материалы на основе полиэфира и полиамида, обладающие перманентной огнестойкостью) и учащийся 4-го курса Гомельского государственного машиностроительного колледжа Максим Кирьянов (разработал перчатку-тренажер для реабилитации людей после инсульта). Оба разработчика презентовали свои проекты в 2017 году на IV Форуме регионов Беларуси и России в Москве, а также на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Во встрече с юными спортсменами, лидерами в образовании и творческими талантами из разных городов Сирии примут участие белорусские пионеры. Ребята подготовили для зарубежных сверстников сувениры - изготовленных своими руками маленьких зубрят. Члены БРПО развернут в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре работу "Мастерской пионерских дел" и пригласят сирийских детей придать мягкой игрушке еще больший национальный колорит - пришить зубрятам манжеты из тесьмы с белорусским орнаментом.

Международное направление является одним из ведущих направлений деятельности ОО "БРСМ". Организация развивает многовекторное международное молодежное сотрудничество, выстраивая партнерские отношения с молодежными структурами Союзного государства, СНГ, стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Европейского союза и другими.-0-