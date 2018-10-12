Победители творческого конкурса СМИ "Крепка семья - крепка держава" награждены в Минске

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители республиканского творческого конкурса "Крепка семья - крепка держава" награждены сегодня во время круглого стола "Актуальные вопросы улучшения здоровья женщин, укрепление престижа института семьи, как основы благополучия общества и государства" в Доме прессы, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году было много интересных работ на тему здорового образа жизни, добрых взаимоотношений. Появились новые рубрики и любопытные подходы. Например, в газете "Рэспублiка" был целый цикл публикаций "Династии". Мне очень понравилось, потому что мы видим, как из поколения в поколение передается любовь к конкретной профессии, которая становится делом жизни. Интересные публикации были и о многодетных семьях. В том числе много примеров многодетных мам, которые также состоялись в профессии", - сказала заместитель председателя ОО "Белорусский союз женщин" Лилия Ананич.

По решению жюри победителями конкурса в номинации "Лучшие материалы в печатных республиканских СМИ" стали редакция газеты "Звязда" (за тематический выпуск "Сямейная газета") и редакция газеты "Рэспублiка" (цикл материалов в постоянной рубрике "Династия").

В номинации "Лучшие материалы в печатных региональных СМИ" победителями признаны редакции районных газет "Ляхавiцкi веснiк" и "Веснiк Глыбоччыны".

Лучшими материалами в электронных республиканских СМИ названы цикл передач по конкурсной тематике программы "Сямейнае шчасце" Первого национального канала Белорусского радио и постоянное освещение вопросов семейной тематики в инфомационных выпусках "24 часа" ЗАО "Столичное телевидение". А среди региональных электронных СМИ победили КУП "Телевизионная вещательная сеть" (Молодечно), КИУП "Телерадиокомпания "Пинск".

Среди печатных региональных СМИ за лучшие фотографии отмечена редакция городской газеты "Новополоцк сегодня".

Кроме того, за активное участие в освещении конкурсной тематики грамотой ОО "Белорусский союз женщин" награждены: редакция витебских городских газет "Витьбичи" и "Вечерний Витебск", редакция газеты "Крупскi веснiк" и программы радиовещания "Гавораць Крупкi", редакция Волковысской районной газеты и телепрограммы "Наш час", редакция газеты "Бярэзiнская панарама" и програмы радиовещания "Бярэзiнскi час", редакция газеты "Новае жыццё", КИУП "Лидское телерадиообъединение", а также собственный корреспондент по Гомельской области отдела корреспондентской сети учреждения Администрации Президента Республики Беларусь "Издательский дом "Беларусь сегодня" Руслан Пролесковский, автор программы "Сямейная гасцёўня" Сморгонского районного радио Галина Козел, редактор I категории главной дирекции Первого национального канала Белорусского радио Надежда Павлова, ведущий фотокорреспондент газеты "Звязда" Анна Занкович (за серию фотоснимков семейной тематики).

Жюри учитывало профессионализм журналистов в работе по освещению реализации государственной демографической политики, вопросов укрепления престижа института семьи в обществе как основы благополучия общества и государства, духовно-нравственных основ семьи, а также пропаганды семейных ценностей и традиций.

Республиканский творческий конкурс "Крепка семья - крепка держава" является значимым событием в жизни белорусского журналистского сообщества, имеет широкий общественный резонанс. Организаторами являются Министерство информации и общественное объединение "Белорусский союз женщин".

В этом году на конкурс представлено 110 работ от 70 редакций СМИ всей страны (2 - республиканские печатные, 55 - региональные печатные, 3 - республиканские электронные и 10 региональные электронные СМИ).-0-