Почти 100% выпускников учреждений ПТО получают направления на работу

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень трудоустройства выпускников с профессиональным образованием достигает почти 100%. Об этом сегодня в пресс-центре БЕЛТА сообщила заместитель начальника главного управления - начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Марина Суворова, передает корреспондент БЕЛТА.
В этом году направления на работу получили 99% выпускников учреждений профессионально-технического образования и 98,9% - среднего специального. До 1 сентября Министерство образования по поручению правительства подготовит информацию об их трудоустройстве. "Из той информации, что у нас есть сейчас, процент распределения и трудоустройства будет совпадать", - отметила Марина Суворова.
В свою очередь начальник центра научно-методического обеспечения профессионального образования Республиканского института профессионального образования Александра Петрова обратила внимание, что содержание программ на уровне профобразования регулярно обновляется. Каждый образовательный стандарт согласуется с отраслевым министерством, учитываются региональные особенности на рынке труда. Ссузы и учреждения профтехобразования налаживают непосредственное взаимодействие с заказчиками кадров. Образовательный процесс совершенствуется с учетом мирового опыта, в том числе почерпнутого из практики участия в движении WorldSkills.
Укрепляется материально-техническая база ресурсных центров. В Минобразования видят перспективу в том, чтобы развивать их сетевое взаимодействие с другими учреждениями образования.-0-
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