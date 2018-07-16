Почти 33 тыс. болельщиков пересекли границу Беларуси за время ЧМ по футболу в России

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 33 тыс. болельщиков, по данным на 12.00 15 июля, пересекли границу Беларуси за время чемпионата мира по футболу в России. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

Из них в Национальном аэропорту Минск было оформлено более 11,2 тыс. человек. "Это направление стало наиболее востребованным после железнодорожного, которым в общей сложности воспользовались 16,7 тыс. болельщиков. В это число входит около 13,5 тыс. болельщиков, которые были перевезены специально организованными во время чемпионата поездами сообщением между Москвой и Калининградом в обоих направлениях", - уточнил Антон Бычковский.

Еще одним популярным способом пересечь границу для любителей футбола стало путешествие автомобильным транспортом. Им воспользовались чуть более 4,8 тыс. человек. В пешем порядке границу пересекли всего 58 человек с паспортами болельщиков.

"Ожидаемо, что наиболее активными любителями футбола стали граждане России. Их проехало через белорусскую границу около 11 тыс. человек. Вторыми по численности стали поляки. Транзитом через Беларусь проследовало примерно 5,3 тыс. жителей этой страны", - проинформировало официальный представитель ГПК. За время ЧМ белорусскую границу пересекло более 1,5 тыс. аргентинцев и свыше 1 тыс. американцев.

Четвертое место у Мексики - 949 фанатов, замыкает пятерку лидеров Бразилия - 942 любителя футбола. "В целом серьезных проблем в период чемпионата при пересечении границы болельщиками не было", - отметил Антон Бычковский.-0-