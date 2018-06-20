20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 7 тыс. болельщиков пересекли границу Беларуси во время ЧМ-2018 в России, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Границу Беларуси пересекли 6,8 тыс. болельщиков, из которых около 6,4 тыс. на въезд и 425 - на выезд. Среди прибывающих больше всего поляков, аргентинцев и граждан Перу - 2,1 тыс., 527 и 333 человека соответственно. Всего в страну въехали любители футбола из 87 стран, в том числе с Коморских островов в Индийском океане, из островного государства Тринидад и Тобаго в Карибском море, из Гвинеи-Бисау, что на западном побережье Африки.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Как сообщалось, Беларусь и Россия 29 мая подписали межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. На время проведения в России чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля.-0-