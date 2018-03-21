21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/ Почти 700 каналов вывоза белорусских граждан за рубеж ликвидировали правоохранители с 2002 года. Об этом сегодня на тренинге по теме противодействия торговле людьми и миграции рассказал заместитель начальника второго управления Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Владимир Емельянов, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель МВД отметил, что Беларусь присоединилась ко всем антитрафинговым международным договорам. "Проведена большая работа. С 2002 года мы установили более 5,5 тыс. жертв торговли людьми. Основные формы эксплуатации - сексуальная и трудовая. Более 13% всех жертв - несовершеннолетние. Мы ликвидировали почти 700 каналов вывоза наших граждан за рубеж, были осуждены более 600 сутенеров и трафикеров", - сказал Владимир Емельянов.

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