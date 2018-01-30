Почти 80% белорусов ставят крепкое здоровье выше других приоритетов

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 80% белорусов считают крепкое здоровье более значимой ценностью, чем материальный достаток, хорошее образование, работа, общение и другие социальные ориентиры. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич, передает корреспондент БЕЛТА.

Национальный статистический комитет при выборочном обследовании домашних хозяйств по уровню жизни провел модульное обследование, чтобы изучить отношение населения к здоровому образу жизни. Программа включала вопросы об оценке населением состояния своего здоровья, об отношении к нему как к ценности, о способах его укрепления и сохранения, о занятиях физической культурой и спортом, о распространенности вредных привычек. "В обследовании участвовали 6 тыс. респондентов в возрасте 16 лет и старше, охвачены различные категории населения, - сказала Елена Кухаревич. - Подавляющее большинство считают, что крепкое здоровье - это самая значимая ценность в жизни в сравнении с материальным достатком, образованием, карьерой и другими социальными ориентирами".

Респондентам было предложено по 10-балльной шкале оценить значимость различных социальных приоритетов в системе жизненных ценностей. В итоге 80% присвоили максимальное количество баллов - 9,5 - здоровью. Понимание в семье получило 9 баллов, материальный достаток - 8,6, жизнь без конфликтов - 8, любовь - 7,9, надежные друзья - 6,9, хорошее образование - 6,6, внешняя привлекательность и возможность хорошо одеваться - 6,1, возможность путешествовать - 5,3, занятия физической культурой и спортом - 5,2.

"Изучение субъективной оценки населением состояния своего здоровья показало, что почти треть считает его хорошим, 63% - удовлетворительным, 10% - плохим. При этом мужчины более оптимистичны: среди них хорошим свое здоровье назвали 33%", - добавила Елена Кухаревич.

В этой связи забота о здоровье приобретает первостепенную важность. Около 90% населения согласны с утверждением, что состояние здоровья зависит прежде всего от них самих. При этом более половины опрошенных (56%) считают, что на него влияет экологическая обстановка, еще 48,5% назвали важным фактором образ жизни, 47% - наличие вредных привычек, 33,9% - недостаточную заботу о собственном здоровье, 27,5% респондентов указали на влияние наследственности, 26,7% - питания, 9,6% - качества медицинского обслуживания.

"Если обратиться к данным ВОЗ, здоровье на 50-55% определяется образом жизни человека. А результаты новых исследований показывают, что значимость этого фактора возрастает уже до 70%, наследственность, развитие медицины и прочее - оставшиеся 30%. Обычно выделяют пять основных факторов, формирующих ЗОЖ: производственный оптимальный режим труда и отдыха, правильное питание, физическая активность, искоренение вредных привычек и позитивное восприятие жизни - это, прежде всего, любовь к близким", - отметила Елена Кухаревич.-0-