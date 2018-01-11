Почти 80 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизовому режиму в 2017 году

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 79,2 тыс. иностранцев въехали в Беларусь по безвизовому режиму с начала его действия и до конца 2017 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

Чаще всего белорусским безвизом пользовались граждане Германии - 12,7 тыс. человек, Польши (около 7,6 тыс.) и Италии (более 6,7 тыс.)

Всего в 2017 году без виз в Беларусь въехали граждане 65 стран, среди которых и такие экзотические, как Панама, Никарагуа, Антигуа и Барбуда.

Указ Президента №8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" начал действовать в Беларуси 12 февраля 2017 года. Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через Национальный аэропорт Минск.

В конце 2017 года Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового въезда на срок до 10 дней для иностранных посетителей Августовского канала, Гродно и Гродненского района, туристско-рекреационной зоны "Брест" (Беловежская пуща, Брест, Брестский, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы Брестской области, Свислочский район Гродненской области).

Белорусское правительство подготовило предложения, направленные на дальнейшую либерализацию визового режима Беларуси. Это, в частности, касается увеличения срока пребывания иностранцев при безвизовом въезде через Национальный аэропорт Минск, а также их пребывания в стране без регистрации. Кроме того, предполагается принять дополнительные меры для упрощения въезда в Беларусь на период проведения II Европейских игр в 2019 году. В перспективе рассматривается возможность введения безвизового режима въезда в Беларусь с неиммиграционными целями на определенный срок через любые международные пункты пропуска для граждан ряда государств.-0-