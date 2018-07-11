Почти 90% случаев кишечных инфекций связано с несоблюдением правил приготовления и хранения пищи

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 90% случаев кишечных инфекций возникают из-за несоблюдения правил приготовления и хранения пищи, сообщила журналистам заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Практически 90% случаев кишечных инфекций встречаются в тех случаях, когда не соблюдались правила приготовления, хранения пищи в домашних условиях", - сказала Ирина Глинская.

В связи с этим заместитель главного врача центра отметила, что необходимо обращать внимание не только на срок годности продукта, но и время его хранения дома. Пища должна быть гарантированного качества, без признаков порчи. Особенно важна правильная термическая обработка. В летний период еда не должна храниться длительное время вне холодильника. Важно соблюдать правило соседства продуктов: нельзя хранить сырое мясо рядом с готовыми продуктами.

Для питья, а также мытья фруктов и овощей рекомендуется использовать воду гарантированного качества. Защитят от инфекционных заболеваний и элементарные мероприятия по гигиене рук. Кроме того, не стоит купаться в местах, которые для этого не предназначены.

По словам Ирины Глинской, ситуация с заболеваемостью кишечными инфекциями в Беларуси достаточно стабильна - встречаются единичные случаи. Преобладают вирусные кишечные инфекции - на их долю приходится примерно 60%. Как правило, они вызывают легкие и среднетяжелые клинические формы заболевания. Однако заразиться ими гораздо легче, чем бактериальными кишечными инфекциями.-0-