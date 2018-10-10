Почти 9,6 тыс. кредитных договоров заключено по адресному субсидированию жилья с начала года

10 октября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Почти 9,6 тыс. кредитных договоров заключено с начала года по указу №240 об адресном субсидировании строительства жилья, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси.

По состоянию на 4 октября, банки заключили 9 574 кредитных договора на сумму Br493,2 млн. При строительстве уже освоено около Br380 млн, всего в текущем году планируется освоить Br592 млн. Кредитные ресурсы предоставляют Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк, Белвнешэкономбанк, Приорбанк.

В настоящее время с привлечением адресных субсидий ведется строительство 114 домов. Больше всего их в Могилевской области (29). Всего же на этот год запланировано ввести 209 таких домов. Большая часть квартир предоставляется многодетным семьям.

Возможность строительства жилья с господдержкой предоставляется также по указу №13 от 6 января 2012 года "О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений". "Два механизма действуют параллельно. По указу №13 также предоставляется финансирование, но в небольших объемах возвратных средств по ранее выданным кредитам", - отметили в управлении жилищной политики.

Указ №240 об адресном субсидировании в жилищном строительстве вступил в силу 6 августа 2017 года. Государственные субсидии предоставляются на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам - также на погашение части основного долга по таким кредитам. Получателями субсидий могут быть все граждане, имеющие право на получение государственной поддержки в соответствии с указом №13.-0-